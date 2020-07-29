تسجيل حالة وفاة و520 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة و520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية خلال الساعات 24 الماضية.

وذكرت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي الإصابات النشطة بلغ 8269 إصابة، في حين تم تسجيل 74 حالة تعاف ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6107، وحالات الوفاة إلى 82 حالة.

وبحسب الوزارة، فإن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعا، حيث سجلت المدينة 174 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 17 مريضا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم ثلاثة على أجهزة التنفس الاصطناعي.