 باراجواي تعيد سياسة الإغلاق في ألتو بارانا بعد زيادة حالات كورونا - بوابة الشروق
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باراجواي تعيد سياسة الإغلاق في ألتو بارانا بعد زيادة حالات كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 11:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يوليه 2020 - 11:40 م

قال وزير الصحة في باراجواي، خوليو مازوليني، في مؤتمر صحفي تم بثه عبر موقع الرئاسة على الإنترنت، إن باراجواي ستعيد إجراءات الإغلاق لمدة أسبوعين في مقاطعة ألتو بارانا المحاذية للبرازيل وسط تزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد- 19".

وأضاف مازوليني: "نعتقد أن إعادة السيطرة على الوباء في تلك المنطقة الضروري للغاية" وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، حيث تسري الإجراءات ليلة الأربعاء.

ويعاني نظام الرعاية الصحية في ألتو بارانا من "مستوى عال من التشبع" بحالات كوفيد- 19.

وقالت وزيرة الصناعة ليز كرامر، خلال المؤتمر الصحفي، إن التجمع في مصانع التصدير والبناء والتجارة والأنشطة الأساسية الأخرى سيستمر خلال فترة الإغلاق.

وتشكل حالات كورونا في ألتو بارانا 35 % من الحالات المؤكدة التي تم تسجيلها في باراجواي أمس الثلاثاء البالغ عددها 4674 حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة الصحة.

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