العراق: 49 حالة وفاة و13 ألفا و259 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الخميس، بتسجيل 49 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 18 ألفا و533 حالة.

وقالت الوزارة، في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 13 ألفا و259 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و603 آلاف و787 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 9401 شخص، ليرتفع إجمالي حالات المتعافين إلى مليون و447 ألفا و160 حالة.

ولفت إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية، 58 ألفا و900 فحص مختبري لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 12 مليونا و973 ألفا و393.

وأوضح أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليون و679 ألفا و452 شخصا.

كما أعلنت الوزارة عن وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا المستجد من إنتاج شركة أسترازينيكا البريطانية عن طريق مطار بغداد الدولي.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنه تم المباشرة بتوزيع الشحنة على جميع منافذ الصرف في بغداد وعموم المحافظات.