سفير مصر لدى بكين ضيف شرف في منتدى حوار قادة الشباب العالمي

شارك الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، اليوم 29 يوليو كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوار قادة الشباب العالمي الذي ينظمه مركز الصين للعولمة، وذلك بحضور لفيف من كبار المسئولين الصينيين وممثلي المنظمات الدولية والمراكز الفكرية وبمشاركة شباب من العديد من الدول.



وألقى السفير المصري كلمة حول تجربة مصر الناجحة في إقامة منتدى شباب العالم تحت رعاية رئيس الجمهورية مستعرضاً رؤية الرئيس في هذا الإطار سواء من خلال هذا المنتدى أو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وأهمية استيعاب الشباب في الحكومة من خلال تأهيله وتمكينه.



كما أعرب «البدري» عن استعداد مصر لنقل تجربتها وفتح قنوات حوار على المستوى الشبابي في هذا الشأن، مؤكدًا أهمية دور الشباب في معالجة العديد من التحديات البارزة التي يشهدها العالم.



ومن جانبه، أثنى سكرتير عام مركز الصين للعولمة على رؤية رئيس الجمهورية في عملية دمج الشباب وتمكينه، مؤكداً متابعتهم للتجربة المصرية الرائدة والناجحة.



وأعرب عن تطلعهم للاستفادة منها واستعدادهم لفتح قنوات تواصل مع منتدى شباب العالم والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.





