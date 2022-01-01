الفيلم الوثائقي المصري رحلة العقباوي يشارك في المهرجان الدولي للسينما والتراث بالمغرب

يشارك الفيلم الوثائقي المصري "رحلة العقباوي" للمخرج أيمن صفوت في الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للسينما والتراث، المزمع إقامته بمدينة ميدليت بالمغرب خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس المقبل تحت شعار (التراث والهوية في السينما).

وقال مخرج الفيلم أيمن صفوت، إن هذه المشاركة تعد الثالثة للفيلم بمهرجان دولي في المغرب حيث كانت المشاركة الأولى له بمهرجان زاكورة السينمائي الدولي في دورته التاسعة العام الماضي، وشارك في الدورة الرابعة لمهرجان الدار البيضاء السينمائي الدولي للفيلم القصير بالمغرب وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي مناصفة.

كما حظى الفيلم بالمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية،وحصل على العديد من الجوائز كان أبرزها جائزة الدكتور رمسيس مرزوق كأفضل فيلم وثائقي بالملتقى الثالث لأفلام المحاولة الذي ينظمه قصر السينما،كما حصل على جائزة الجمهور من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة.

وتدور أحداث الفيلم في مدة حوالي 14 دقيقة حول أسرة "محمد العقباوي"التي اتخذت من صيد الحيوانات البرية كالأفاعي والعقارب والأرانب والأبراص والضفادع مهنة لها،وقد تخصصت في هذه المهنة وباتت تزود الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية بما تحتاجه من حيوانات برية أو منزلية كالفئران بأنواعها المختلفة.