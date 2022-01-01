 مقدونيا الشمالية تزود أوكرانيا بدبابات سوفيتية في خضم خطة لتحديث جيشها - بوابة الشروق
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مقدونيا الشمالية تزود أوكرانيا بدبابات سوفيتية في خضم خطة لتحديث جيشها

سكوبي (د ب أ)
نشر في: الجمعة 29 يوليه 2022 - 10:27 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يوليه 2022 - 10:27 م

تقوم مقدونيا الشمالية بتسليم العديد من دبابات قتالية سوفيتية الصنع لأوكرانيا، حيث تستعد لتحديث دفاعاتها.

وقالت وزارة الدفاع إن مقدونيا الشمالية، العضو الأحدث بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، تعتزم تحديث قواتها المسلحة، بحيث تتماشى معداتها ومعايير الحلف.

وسيتم تسليم عدد غير محدد من الدبابات القتالية لأوكرانيا. وقالت الوزارة في بيان إن مقدونيا الشمالية كانت ستتخلص منها إذ لم تفعل ذلك، لكن أوكرانيا في حاجة إليها.

ولا يزال لدى مقدونيا الشمالية حوالي 30 دبابة قتالية سوفيتية الصنع من طراز تي-72. وأظهر مقطع مصور نشرته وكالة ماكفاكس للأنباء العديد من الدبابات على شاحنات نقل وهي تمر ببلدة كريفا بالانكا القريبة من الحدود البلغارية.

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