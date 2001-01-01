مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام الرام شمال القدس

اندلعت مواجهات يبن المواطنين الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بعد اقتحامها بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن شهود عيان، القول إن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الاحتلال القنابل الصوتية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

في سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل البلدة، بالقرب من دوار أبو الشهيد، ودققت في هويات ركاب السيارات المارة، وأعاقت تحركاتهم.

بالتزامن مع ذلك، أضرم مستوطنون، اليوم السبت، النار في أراضٍ بقرية بورين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين اضرمت النار بالأراضي الواقعة جنوب بلدة بورين، الأمر الذي أدى لاحتراق عشرات الأشجار، وسط اندلاع مواجهات ومنع الأهالي من اطفاء الحرائق.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المستوطنين هاجموا المواطنين الذين حاولوا السيطرة على الحرائق، وسط حماية من جيش الاحتلال.