جمال الكشكي: مصر دائما تتصدى سياسيا ودبلوماسيا لحماية الشعب الفلسطيني

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن «الدور المصري في القضية الفلسطينية واضح، ولا يمكن أن تُخطئه عين على الإطلاق عبر التاريخ».

وأضاف الكشكي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «extra news»، مساء السبت، أن القضية الفلسطينية أحد مرتكزات العمل السياسي والدبلوماسي المصري؛ الذي يهدف دائًما لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني؛ من أجل تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية.

ولفت إلى أن «مصر دائمًا ما تفتح وتوسع دائرة الدعم للقضية الفلسطينية، على سبيل المثال الدعم الثلاثي المصري الفلسطيني الأردني، للقضية والحق الفلسطيني، أو من خلال توسع أكبر، مثلما شاهدنا في مجموعة ميونخ التي ضمت مصر والأردن وفرنسا وألمانيا».

وأكد أن التاريخ شاهد على أن مصر دائمًا ما تتصدى سياسيًا ودبلوماسيًا لحماية الشعب الفلسطيني، من خلال الكثير من المحاولات التي نجحت في إيقاف جميع محاولات إسرائيل للعدوان؛ سواء على قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأشار رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إعادة اعمار قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تقود هذا الإعمار منذ عام 2021م.