1000 سائح يصعدون جبل موسى بسانت كاترين لمشاهدة غروب الشمس من أعلى قمة جبلية في مصر

تعد مدينة سانت كاترين، قبلة للسائحين من محبي الطبيعة والمغامرة والسياحة الدينية؛ لذا تستقبل يوميًا مئات السائحين من مختلف جنسيات العالم لزيارة الأماكن الدينية والسياحية والتاريخية، وصعود جبل موسى وجبل سانت كاترين، والتخييم في الأودية البيئية، وزيارة وادي الراحة، والوادي المقدس، والأماكن التاريخية، والوديان الملونة.

وأكد علي عبد البصير نائب رئيس مدينة سانت كاترين، وجود إقبال سياحي من مختلف جنسيات العالم على زيارة المدينة والاستمتاع بأجوائها الرائعة على الرغم من الارتفاع الشديد في درجة الحرارة التي تعاني منها البلاد، إلا أن الأجواء معتدلة بالمدينة لكونها أعلى قمة جبلية في مصر.

وأوضح نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن المدينة استقبلت 1100 سائح أجنبي، و350 زائرا مصريا بإجمالي 1450 سائحًا وزائرًا، وجرى تفويجهم لتنفيذ برامجهم السياحية بالمدينة، مشيرًا إلى أنه وتسلق جبل موسى 1000 سائح من مختلف دول العالم لمشاهدة غروب الشمس من أعلى قمة جبلية في مصر، والانتظار فوقه حتى شروق شمس يوم جديد، وحرص باقي السائحين على زيارة المناطق السياحية التي توجد، ثم التخييم داخل الأودية التي تشتهر بها المدينة لمعايشة الحياة البدوية البدائية والاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي تشتهر بها المدين.

وأشار إلى أن جميع السائحين الذين قضوا الليل فوق قمة جبل موسى منذ أمس، هبطوا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتوجهوا لزيارة دير سانت كاترين، ثم التوجه لمنتجعات خليج العقبة السياحية لاستكمال برامجهم السياحية.

وأوضح أن السياحة بمدينة سانت كاترين تعتمد على سياحة اليوم الواحد، لكونها تستقبل الأفواج السياحة البرية القادمة من مدن خليج العقبة "شرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وطابا".

وكشف عن يجري تأمين السائحين على أعلى مستوى خلال رحلة تنقلهم عبر مدن المحافظة السياحية، وخلال تواجدهم بمدينة سانت كاترين.