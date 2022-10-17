وزير النقل: نستهدف زيادة حجم التجارة الموانئ المصرية لـ400 مليون طن بحلول 2030

قال وزير النقل، كامل الوزير، إن حجم التجارة المصرية عبر الموانئ المصرية كانت ١٦٠ مليون طن، وأن الوزارة تستهدف زيادتها إلى ٤٠٠ مليون طن تمر عبر الموانئ بحلول عام 2030.



وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بميناء السخنة اليوم السبت، في فعالية تسليم أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة (محطة حاويات "هاتشيسون") لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى ٢٠ مليون حاوية ترانزيت خلال العام، بما سيكون له مردود اقتصادي كبير، منوها إلى أن دخول محطات الترانزيت الخدمة وتشغيلها زاد من العمل بالموانئ.



وأشار الوزير إلى تنفيذ ٣٧ كيلومتر أرصفة إضافية ومحطات في الموانئ المصرية، متوقعا ومتوقع أن تصل أطوال تلك الأرصفة إلى ٩٠ كيلومترا بأعماق كبيرة لخدمة تجارة الترانزيت في موانئ الجمهورية.