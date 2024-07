السفارة الأمريكية في بيروت تنصح رعاياها بمغادرة لبنان

نصحت السفارة الأمريكية في بيروت، رعاياها بمغادرة لبنان؛ خوفًا من اتساع رقعة الصراع المنطقة، على خلفية تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون القنصلية رينا بيتر، في مقطع فيديو نشرته السفارة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن بلادها «تركز بشدة على لبنان».

وأشارت إلى أن «الأولوية الكبرى لوزارة الخارجية الأمريكية هي سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في الخارج»، ناصحة «المواطنين الأمريكيين بتحضير خطة عمل للأزمات والمغادرة قبل بدء الأزمة».

وأضافت: «الرحلات التجارية المعتادة تعد دائمًا الخيار الأفضل، بينما لاتزال وسائل التواصل والمواصلات والبنية التحتية سليمة وتعمل بشكل طبيعي».

وناشدت الرعايا الأمريكيين التأكد من صلاحية جوازات السفر، مضيفة: «إذا لم تعد الرحلات التجارية المعتادة متاحة، على الأفراد الموجودين في لبنان التحضير لأخذ ملاجئ في أماكن تواجدهم لفترات طويلة».

A reminder to U.S. citizens in Lebanon to enroll in STEP and other preparedness recommendations to keep you and your loved ones safe. A message from Assistant Secretary for Consular Affairs Rena Bitter.@TravelGov pic.twitter.com/OZNugd0bCc