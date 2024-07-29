 الخطوط الجوية السويسرية تعلق رحلاتها من وإلى بيروت حتى 5 أغسطس - بوابة الشروق
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الخطوط الجوية السويسرية تعلق رحلاتها من وإلى بيروت حتى 5 أغسطس

وكالات
نشر في: الإثنين 29 يوليه 2024 - 12:56 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يوليه 2024 - 12:56 م

أعلنت الخطوط الجوية السويسرية تعليق رحلاتها من وإلى بيروت حتى 5 أغسطس؛ بسبب الوضع في الشرق الأوسط، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي وقت سابق، قالت مجموعة لوفتهانزا إنها قررت تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 30 يوليو، وسط مخاوف من التصعيد العسكري، بحسب بيان صدر الاثنين.

وجاء في بيان الشركة، الذي نقلته «CNN عربية»: «بسبب التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، قررت شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 30 يوليو».

وارتفعت وتيرة التهديدات الإسرائيلية بشن ضربة موسعة على لبنان عقب قصف صاروخي استهدف، السبت، بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، أسفر عن مقتل 12 شخصا من الطائفة الدرزية، معظمهم أطفال، وإصابة نحو 40 آخرين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن عددا من شركات الطيران الأجنبية ألغت رحلاتها إلى بيروت مساء الأحد، من بينها الطيران القطري، و«ترانسافيا» من هولندا، و«يورو وينجز» من ألمانيا.

ومساء الأحد، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، تأخير عودة بعض رحلاتها إلى بيروت من مساء الأحد 28 يوليو الجاري إلى صباح الاثنين 29 يوليو، في ظل التهديدات الإسرائيلية بشن ضربة عسكرية ضد لبنان.

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