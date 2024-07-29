صحة غزة تعلن القطاع منطقة وباء لشلل الأطفال وتحذر من مخاطر على دول مجاورة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أنَّ القطاع بات منطقة وباء لشلل الأطفال.

وقالت في بيان، إن هذا الأمر جاء بعد سنوات طويلة من استئصال مرض شلل الأطفال في فلسطين، ونتيجة للحالة المزرية التي وصل إليها سكان قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تسبب في حرمان السكان من المياه الصالحة للاستخدام وتدمير البنية التحتية للصرف الصحي وتكدس آلاف أطنان القمامة وانعدام الأمن الغذائي وتكدس السكان في أماكن النزوح القهري ومع اكتشاف وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال من نوع CVPV2 في مياه الصرف في محافظتي خان يونس والوسطى.

وأشارت إلى أن الوباء يشكل تهديدا صحيا لسكان قطاع غزة والدول المجاورة ويمثل كذلك انتكاسة لبرنامج استئصال شلل الأطفال عالميًّا.

وحذّرت صحة غزة، من أن برنامج مكافحة هذا الوباء الذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية وبخاصة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية لن يكون كافيا ما لم يكن هناك تدخل فوري بإنهاء العدوان.

كما شددت على إيجاد حلول جذرية لمشكلة انعدام المياه الصالحة للشرب ووسائل النظافة الشخصية من منظفات ومطهرات وإصلاح شبكات مياه الصرف الصحي وترحيل أطنان القمامة والنفايات الصلبة.



