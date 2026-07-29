باريس سان جيرمان يستهدف حارس اليابان

يواصل نادي باريس سان جيرمان تحركاته للتعاقد مع حارس المرمى الياباني زيون سوزوكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحفي الفرنسي المختص في أخبارالانتقالات، "سانتي أونا"، فإن المفاوضات بين باريس سان جيرمان والنادي الذي يملك عقد اللاعب تشهد تقدمًا، حيث يناقش الطرفان صفقة شراء قد يعقبها خروج الحارس على سبيل الإعارة لاكتساب المزيد من الخبرة والمشاركة بانتظام.

وأشار التقرير إلىأن يوفنتوس حاول أيضًا ضم الحارس الياباني، إلا أن عرضه قوبل بالرفض، ما منح باريس سان جيرمان أفضلية في سباق التعاقد معه.

ويُعد زيون سوزوكي، البالغ من العمر 24 عامًا، أحد أبرز حراس المرمى الصاعدين في آسيا، وقد لفت الأنظار بأدائه المميز في الدوري الإيطالي ومع المنتخب الياباني، الأمر الذي جعله هدفًا لعدد من كبار الأندية الأوروبية خلال الميركاتو الصيفي.