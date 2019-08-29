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واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع مدعومة باستمرار عمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية ، فيما اتجهت تعاملات العرب والمصريين نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو3ر770 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2ر770 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو ملياري جنيه تضمنت تعاملات بسوق الأسهم بلغت نحو2ر1 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 64ر1 في المائة ليبلغ مستوى 36ر14835 نقطة، كما زاد مؤشر "إيجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 4ر0 في المائة ليبلغ مستوى 34ر553 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 53ر0 في المائة ليبلغ مستوى 08ر1455 نقطة.

وفي ختام التعاملات ارتفعت أسعار أسهم 71 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 63 شركة، وحافظت 36 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة.