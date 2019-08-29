سلسلة مطاعم ماكدونالدز تقدم برنامجا تدريبيا لمناهضة التحرش للعاملين لديها في أمريكا

أطلقت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية "ماكدونالدز" ومجموعة تضم 2000 فرع تعمل بنظام حق امتياز استخدام علامتها التجارية، برنامجا تدريبيا جديدا لمناهضة التحرش للعاملين لدى السلسلة في الولايات المتحدة، في إطار مساعي السلسلة الأمريكية إلى تحسين جو العمل بالنسبة للعمال.

وأعلنت "ماكدونالدز-أمريكا" و"التحالف الوطني لريادة حق الامتياز" الممثل لنحو 2000 فرع يحمل علامة "ماكدونالدز" عن برنامج لتدريب وتمكين حوالي 850 ألف شخص يعملون في مطاعم "ماكدونالدز" في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وسيوفر التدريب للموظفين معلومات مهمة وموارد وتدريب على دعم إقامة علاقات صحية، وبيئة عمل موثوقة.

ومن المقرر أن يبدأ التدريب في أكتوبر المقبل وهو يعتمد على برنامج التدريب الذي تم في خريف 2018 والذي تم إنجازه بنسبة 95% من مديري عموم مطاعم، وفروع الامتياز في الولايات المتحدة، وسيعتمد البرنامج على الجمع بين التدريب المعتمد على الكمبيوتر، والمناقشات الشخصية.

من ناحيته، قال كريس كيمبزينسكي رئيس "ماكدونالدز أمريكا"، إن هناك "حوار مهم حول وجود مكان عمل محترم وآمن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وفي مختلف أنحاء العالم".