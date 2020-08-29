الصحة تقدم نصائح لمرضى السكر للوقاية من فيروس كورونا

قدمت وزارة الصحة والسكان نصائح لمرضي السكر، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث أكدت أن الحفاظ على مستوى السكر في الدم قد يساعد في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونصحت الوزارة مرضي السكر بارتداء الكمامة، وتحديدًا في الأماكن المزدحمة، وغسل الأيدي بالماء والصابون، أو تطهيرها بالكحول، وتجنب لمس الفم أو الأنف أو العين بأيدٍ غير نظيفة، إلى جانب تنظيف وتطهير الأسطح والأكياس بعد شراء الطعام، والتواصل الدائم مع الأهل والأقارب والطبيب المتخصص، وخاصة إذا كان مريض السكر يعيش بمفرده، والحفاظ على النوم جيدًا.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت الجمعة، عن خروج 807 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 70419 حالة.

وأعلنت الوزارة تسجيل 223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 20 حالة جديدة.

ووبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، 98285 حالة من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و5362 حالة وفاة.