الدفاع الروسية: مقاتلتان روسيتان تعترضان قاذفة أمريكية فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27" اعترضتا قاذفة استراتيجية تتبع القوات الجوية الأمريكية فوق مياه بحر البلطيق.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -اليوم السبت بحسب بيان للمركز الوطني الروسي لإدارة شئون الدفاع- "رصدت أنظمة مراقبة الدفاع الجوي الروسية هدفًا جويًا يقترب من حدود الدولة الروسية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق. وبغرض تحديد هوية الهدف الجوي ومنع انتهاكه حدود الدولة الروسية، قامت طائرتان من طراز (سو-27) من القوات الجوية لأسطول البلطيق باعتراض الهدف".

وأوضح البيان، أن المقاتلات الروسية اقتربت من الهدف الجوي بمسافة آمنة، وتم تحديد هويته على أنه قاذفة استراتيجية من طراز B-52H تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وبعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلات الروسية بأمان إلى قواعدها".

وذكر البيان أن "الرحلة الكاملة للمقاتلات الروسية سو -27 تمت وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي"، مضيفا أنه "لم يُسمح للطائرة الأمريكية بانتهاك حدود الدولة الروسية".