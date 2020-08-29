تعرف على 3 آثار مباشرة لإلغاء الإمارات قانون مقاطعة إسرائيل

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي رقم 4 لعام 2020 بإلغاء القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.

وقال بيان رسمي من وكالة الأنباء الإماراتية إن المرسوم بالقانون الجديد ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

وسيكون لإلغاء قانون المقاطعة عدة آثار مباشرة هي:

١- يمكن للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا.

٢- عقد اتفاقيات مع الأطراف السابق ذكرها على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.

٣- السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.