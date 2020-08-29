مفاوضات لشراء حصة «الديار القطرية» فى «نيو جيزة» مقابل 3 مليارات جنيه

مصادر: عرض مبدئى من «الجمال ودياب» للاستحواذ على 40% من أسهم الشركة.. وتحفظ قطرى على التسعير

علمت «مال وأعمال ــ الشروق» أن رجلى الأعمال محمود الجمال وصلاح دياب عرضا على شركة الديار القطرية شراء حصتها فى شركة نيو جيزة مقابل 3 مليارات جنيه.

وتستحوذ «الديار القطرية» على الحصة الاكبر من رأسمال شركة شركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقارى المطورة لمشروع نيو جيزة، بينما يساهم رجلا الاعمال محمود الجمال وصلاح دياب «على حصة 30%، وصندوق استثمار ليبيا 30% ويبلغ رأسمال الشركة المرخص 10 مليارات جنيه».

«قدم رجلا الأعمال عرضا مبدئيا للشركة القطرية للاستحواذ على حصتها والتى تعادل 3 ملايين متر مربع من مساحة المشروع مقابل 1300 جنيه لسعر المتر» ــ حسب المصادر التى أشارت إلى تحفظ الجانب القطرى على السعر المقدم لإتمام الصفقة.

«القيمة السوقية لسعر الأرض فى الوقت الحالى تتراوح ما بين 2500 إلى 3000 جنيه للمتر» ــ تبعا للمصادر.

وسبق أن تقدمت شركة عقارات كبرى عام 2013 بعرض لشراء حصة الديار القطرية فى نيو جيز مقابل 1300 جنيه لمتر الأرض، وهو ما رفضته الشركة القطرية لتدنى السعر، رغم موافقة المساهمين المصريين.

ويقام «نيو جيزة» على مساحة 6.5 مليون متر مربع فى منطقة السادس من اكتوبر لاقامة مدينة عمرانية متكاملة وسددت الشركة كامل مستحقات الأرض لصالح محافظة الجيزة.

وقالت المصادر «توجد خلافات بين المساهمين المصريين والديار القطرية بسبب تضارب المصالح بين مشروع نيو جيزة ومشروعات أخرى مملوكة للمساهم المصرى أبرزها سيشل بلايا الساحل الشمالى».

وربطت مصادر مطلعة على الصفقة بين عرض الاستحواذ على اسهم الديار القطرية فى نيو جيزة، وازمة مشروع سيتى جيت، قائلا: «المستثمرون المصريون عرضوا على الديار القطرية المساعدة فى حل ازمة ارض سيتى جيت كجزء من اتمام الصفقة».

وكانت الديار القطرية ممثلة فى شركة بوابة الشرق حصلت فى شهر يونية الماضى على حكم قضائى بعدم احقية هيئة المجتمعات العمرانية فى مطالبة الشركة بسداد رسوم بقيمة 1.379 مليار جنيه نظير تعديل هيكل المساهمين للشركة المالكة والمطورة للمشروع.

وتلقت الشركة القطرية عدة عروض من مستثمرين مصريين للمساهمة فى تطوير مشروعها «سيتى جيت» أبرزها من رجل الاعمال نجيب ساويرس لكنها لم تستكمل لعدم الحصول على موافقة الدولة.

وقالت مصادر «العروض المقدمة من بعض المستثمرين للشراكة مع الديار القطرية، لم تأخذ فى اعتبارها حقوق الدولة فى مشروع سيتى جيت».

وتضم استثمارات «الديار القطرية» فى مصر مشروع بمدينة شرم الشيخ مساحة 300 ألف متر بواقع ثلاث قطع أراض، ويعد مشروع الغردقة اكبر استثمارات الشركة فى مصر على مساحة 30 مليون متر تقع بين خليج سوما باى وخليج ماكادى باى على طريق الغردقة ــ سفاجا، وتعاقدت عليها الشركة عن طريق التخصيص مع الهيئة العامة للتنمية السياحية عام 2006، مقابل 1 دولار أمريكى لسعر المتر، بالاضافة إلى مشروع فندقى فى كورنيش النيل بالقاهرة.