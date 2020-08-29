واشنطن تدعو لوضع حد فوري للعنف ضد شعب بيلاروسيا

دعت الولايات المتحدة إلى وضع حد فوري للعنف ضد شعب بيلاروسيا ومنحه حق تقرير مصيره لاختيار قادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة تحت رقابة مستقلة.

وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن هذا جاء خلال مشاركة ستيفن بيجون نائب وزير الخارجية الأمريكي في المجلس الخاص الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إطار زيارته للعاصمة النمساوية فيينا والتي استمرت يومين واختتمت أمس، حيث طالب كذلك بالإفراج عن جميع المعتقلين ظلما بمن فيهم المواطن الأمريكي فيتالي شكلياروف.

وأضافت أن بيجون التقى بالسفير جيمس جيلمور ممثل الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوربا، كما التقى برئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الرئيس الحالي للمنظمة للإعراب عن دعمه لعرض المنظمة لتسهيل الحوار بين حكومة بيلاروسيا وممثلي المجتمع المدني والمعارضة فيها.