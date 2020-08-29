لجنة بمجلس النواب الأمريكي تبدأ إجراءات اتهام بومبيو بازدراء المجلس

أعلنت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أنها بدأت إجراءات اتهام وزير الخارجية مايك بومبيو بازدراء المجلس بسبب رفضه المثول أمامه.

وأشار رئيس اللجنة النائب الديمقراطي إيليوت إنجل، إلى كلمة سجلها بومبيو في القدس قبل المؤتمر العام للحزب الجمهوري هذا الأسبوع، وقال إنه "أبدى تجاهلا مقلقا للقوانين والقواعد التي تحكم سلوكه وللأدوات التي يتيحها الدستور لمنع الفساد الحكومي"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف إنجل "أنه يعتقد على ما يبدو أن المنصب الذي يتولاه، والوزارة التي يديرها، والأفراد الذين يشرف عليهم، وأموال دافعي الضرائب التي تنفق على هذا كله، تخدم منفعته الشخصية والسياسية".

وكانت اللجنة أصدرت الشهر الماضي مذكرة استدعاء تطالب بومبيو بتقديم وثائق أعطاها للجمهوريين الذين يحققون بشأن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن.

واتهمت اللجنة مايك بومبيو بـ"سوء استغلال سياسي واضح" لموارد الوزارة.