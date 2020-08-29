أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 9 حالات إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85022 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع ثلاث حالات في شنجهاي وحالتين في كل من فوجيان وقوانغدونغ وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2473 حالة غادر منها 2285 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 35 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80126 شخصا، مشيرة إلى أن 9148 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 1286 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت أنه تم أمس تسجيل 10 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 351 حالة منها 311 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4768 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 84 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 487 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4249 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، 462 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.