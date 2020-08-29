وزيرة التجارة تبحث مع أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة زيادة التصدير

بحثت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، مع أعضاء المجلس التصديرى للملابس الجاهزة برئاسة مارى لويس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس تنمية وتطوير قطاع الملابس الجاهزة للوفاء باحتياجات السوق المحلى والحد من الاستيراد وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة للأسواق العالمية.

وقالت جامع إن قطاع الملابس الجاهزة يعد أحد أهم وأكبر القطاعات الصناعية الاستراتيجية بالاقتصاد القومى، حيث يستوعب الآلاف من الأيدى العاملة بإعتباره أحد القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة، مشيرة إلى أن القطاع قام بدور هام في إطار جهود الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، حيث ساهم فى توفير الكمامات القماشية والملابس الطبية الوقائية لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض للأسواق العالمية.

وأكدت حرص الحكومة على الارتقاء بصناعة الملابس الجاهزة والوصول بها للمستويات العالمية خاصة وأن مصر تمتلك كافة المقومات الزراعية والصناعية للنهوض بهذا القطاع الهام، مشيرة إلى أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة بلغت خلال النصف الأول من العام الجارى 746 مليون دولار، وتتضمن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وأسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة.

ولفتت جامع إلى اهتمام القيادة السياسية بزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال المرحلة الحالية، لسد احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، خاصة فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى، موضحة أن هناك فرصا تصديرية ضخمة أمام منتجات الملابس الجاهزة المصرية بالأسواق الأمريكية، وأسواق دول القارة الإفريقية، حيث تتمتع المنتجات المصرية بتنافسية وبقبول كبيرين بهذه الأسواق.

وطالبت الوزيرة أعضاء المجلس بتقديم مقترحات لصياغة البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، ورد الأعباء، تتناسب مع متطلبات وإحتياجات القطاع، منوهة بأن البرنامج الجديد يراعى متطلبات كل قطاع وحجم المشروعات ومجالات العمل.

وأكدت حرص الوزارة على حل كافة التحديات والمعوقات التى تواجه كافة القطاعات الصناعية بصفة عامة وقطاع الملابس الجاهزة بصفة خاصة وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية والهيئات التابعة للوزارة.

من جانبها، أكدت رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة مارى لويس، أهمية دعم الدولة لقطاع الملابس الجاهزة، للحفاظ على الأيدى العاملة بالقطاع، خاصة فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد على كافة القطاعات الصناعية، وبصفة خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مشيرةً إلى حرص المجلس على الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج لتسويق والترويج الإلكترونى لمنتجات القطاع بمختلف الأسواق العالمية.