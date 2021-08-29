اعترافات عصابة عملاء البنوك: خدعنا الضحايا بجوائز وهمية واشترينا أراضي وعقارات

كشفت اعترافات أحدث تشكيل عصابي لجرائم الاستيلاء على أموال عملاء بعض البنوك، عن خداع الضحايا بجوائز وهمية، واستخدام الأموال التي تحصلوا عليها من حساباتهم في شراء قطع أراضى وعقارات.

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مواصلة ضربتها الأمنية الناجحة ضد التشكيلات العصابية من مرتكبى جرائم الاستيلاء على أموال عملاء بعض البنوك بطرق احتيالية، وتمكنت الداخلية خلال 48 ساعة من ضبط تشكيل عصابى آخر استولى على أكثر من 2 مليون جنيه من حسابات المواطنين.

وتلقى قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مواطنين بتعرضهم لوقائع نصب بقيام مجهول بالاتصال بهم والادعاء بعمله بأحد البنوك واستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائى والتحصل منه على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية، واستغلال تلك البيانات فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكترونى بسعر أقل من مثيلاتها وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.

وتشكل فريق بحث جنائى توصلت جهوده باستخدام وسائل التقنية الحديثة وتتبع حركة الأرصدة المستولى عليها والنطاقات الجغرافية للأرقام المستخدمة فى تلك البلاغات إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامى تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهم هاتف محمول و7 شرائح هاتف محمول تستخدم فى ارتكاب الوقائع.

وبمواجهة المتهمين ومناقشتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة ووقائع مماثلة، وشرائهم قطع أراضى وعقارات من متحصلات وقائع النصب وإيداع باقى المبالغ المستولى عليها بحساباتهم الشخصية بالبنوك.

وأمكن التوصل إلى تقدم العديد من البنوك والمواطنين ببلاغات نصب واستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز 2 مليون جنيه.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ بمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت أمس عن إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية والاستيلاء على أموالهم، حيث تمكن التشكيل الإجرامى من الاستيلاء على أكثر من مليونى جنيه من الحسابات المصرفية.

وكانت البداية بتلقى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عددا من البلاغات عن سرقة أرصدة بعض المواطنين لدى البنوك بطرق احتيالية من جانب مجهولين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك عناصر تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص بينهم سيدة، تخصصوا فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق احتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصال هـاتفيا بالمواطنين منتحلين صفات موظفى خدمة عملاء بالبنوك وإيهام المجنى عليهم بتحديث بياناتهم وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكى.

وكشفت التحريات أن المتهمين أنشأوا شركة توظيف وهمية وطلبوا من المتقدمين استخراج بطاقات دفع إلكترونى وتسليمها لهم بدعوى تحويل المرتبات إليها، ليحولوا فيما بعد المبالغ المستولى عليها من ضحاياهم إلى تلك البطاقات، ثم سحب المبالغ من عدد من ماكينات الصرف الآلى.