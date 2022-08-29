أسفرت نتيجة الجمعية العمومية للنادى المصرى التى عقدت اليوم الاثنين، عن فوز قائمة كامل ابو على بالتزكية المطلقة حيث توافدت أعداد غفيره جداً ولأول مرة فى تاريخ النادى منذ التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءاً.

وجاءت النتائج النهائية ان عدد الأعضاء المسددين الاشتراك ولهم حق حضور الاجتماع 6913 حضر منهم 2841 والأصوات الصحيحة 2789 فيما جاءت الأصوات الباطلة 52 ووافق على تزكية المجلس 2728 عضواً وتم الرفض من قبل 61 بالنسبة للميزانية المالية عن العام المنتهى للجنة تسير أوضاع وشئون النادى فإن عدد الاصوات الصحيحة 2802 والاصوات الباطلة 39 وتمت الموافقة على الميزانية من 1416 عضواً ورفض 1386 عضواً .