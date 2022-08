نال المغني هاري ستايلز 3 جوائز ضمن حفل توزيع جوائز «أم تي في - MTV Video Music Awards»، حيث اقتنص ألبومه «منزل هاري - Harry’s House» جائزة «ألبوم العام - Album Of The Year».



فيما نالت أغنيته «كما كان - As It Was» جائزتي «أفضل أغنية بوب - Best Pop»، و«أفضل تصوير سينمائي - Best Cinematography».



وأقيم حفل توزيع جوائز «أم تي في - MTV Video Music Awards» لعام 2022، فجر اليوم، وهو الحفل الذي يترقبه جميع رواد ومحبي الموسيقى حول العالم، وذلك بمركز برودنشيال في نيوارك، بولاية نيو جيرسي الأمريكية.