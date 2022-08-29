تدريب قيادات مجلس الدولة في الأكاديمية الوطنية للتدريب أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب

انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من برنامج تدريب السادة قيادات مجلس الدولة المصري بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والذي تم تصميمه خصيصًا لعدد 56 قاضيًا من قضاة مجلس الدولة من الدرجات القيادية العليا بالمجلس.

ويتضمن البرنامج التدريبي دراسة العديد من الموضوعات القيادية المختلفة مثل مهارات القيادة باستخدام الذكاء الوجداني، والمتابعة والتقييم، كذلك إدارة المشروعات بالإضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس الدولة، حيث بدأ هذا التعاون المشترك في عام 2019 ويستمر حتى اليوم، حيث استفاد منه ما يقارب 800 عضو من مختلف الدرجات القضائية على مدار 9 آلاف ساعة تدريبية، متضمنا 144 مستشارًا من شاغلي المناصب القيادية بمجلس الدولة.