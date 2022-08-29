جروسي: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقها إلى محطة زابوريجيا النووية المحاصرة

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الاثنين، إن فريقا من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقه إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحاصرة في جنوب أوكرانيا.



وجاء في تغريدة لجروسي عبر تويتر: "ها قد أتى اليوم، بعثة الدعم والمساعدة [التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية] إلى زابوريجيا في طريقها الآن".



وكتب في تغريدته "يجب علينا حماية سلامة وأمن أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا. فخور بقيادة هذه البعثة التي ستكون في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في وقت لاحق هذا الأسبوع".



وقالت الوكالة إنه تم تعيين خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم الأضرار المادية التي لحقت بالمحطة، وتحديد مدى كفاءة أنظمة السلامة والأمن، وتقييم وضع الموظفين، والقيام بأنشطة الحماية العاجلة.



ولم تتحقق حتى الآن زيارة خبراء الوكالة لفحص أنظمة السلامة والسيطرة بالمحطة، التي تدعمها جميع أطراف الصراع من ناحية المبدأ، بسبب مسألة ما إذا كان الفريق سوف يسافر عن طريق المنطقة التي تسيطر عليها روسيا أم من الأراضي الأوكرانية.



ويذكر أن المحطة، التي تعد أكبر محطة نووية في أوروبا، وبها ستة مفاعلات، تمثل أهمية استراتيجية للكهرباء في أوكرانيا.