أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، فرض حظر تجوال كامل في العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان مقتضب: "يبدأ حظر التجوال في الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم"، بحسب قناة العربية.

وكان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، قد أعلن اليوم الاثنين، اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي.

وقال الصدر عبر حسابه على "تويتر": "يظن الكثيرون بما فيهم السيد الحائري أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم، كلا، إن ذلك بفضل ربي أولا ومن فيوضات السيد الوالد قدس سره الذي لم يتخل عن العراق وشعبه".

وأضاف: "على الرغم من استقالته، فإن النجف الأشرف هي المقر الأكبر للمرجعية كما هو الحال دوما.. وإنني لم أدع يوما العصمة أو الإجتهاد ولا حتى (القيادة) إنما أنا آمر بالمعروف وناو عن المنكر ولله عاقبة الأمور".

وتابع: "ما أردت إلا أن أقوم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته عسى أن يكون بابا لرضا الله عنهم.. وأنى لهم هذا".

وأكمل: "على الرغم من تصوري أن اعتزال المرجع لم يكن من محض إرادته.. وما صدر من بيان عنه كان كذلك أيضا.. إلا إنني كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية، فإنني الآن أعلن الإعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات، إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام.. والكل في حل مني.. وإن مت أو قتلت فأسالكم الفاتحة والدعاء".