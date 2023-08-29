أستراليا: عمال مصنعي جورجون وويتستون لتصدير الغاز يعتزمون التوقف عن العمل 11 ساعة يوميا

يعتزم العاملون في مصنعي تصدير الغاز الطبيعي المسال، جورجون وويتستون، التابعين لشركة شيفرون الأمريكية، التوقف عن العمل لمدة تصل إلى 11 ساعة يوميا، خلال الفترة من السابع وحتى 13 من سبتمبر المقبل، بحسب ما قالته مصادر مطلعة على الأمر.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، بأن النقابات العمالية أعطت إشعارا بأن الإجراء الصناعي في جورجون وويتستون، سيبدأ في السابع من سبتمبر في حال لم تتوصل شيفرون إلى اتفاق مع العاملين.

وقال تحالف "أوف شور آلاينس"، الذي يضم نقابتي "اتحاد عمال أستراليا" و "أتحاد الملاحة البحرية الأسترالي"، اليوم الثلاثاء على موقع فيسبوك: "سيشارك الأعضاء في عمليات الإيقاف والحظر والقيود المستمرة، التي ستتصاعد كل أسبوع حتى توافق شيفرون على مطالباتنا التفاوضية".

يذكر أن اي إضراب عمالي في استراليا يمكن أن يخفض إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية بنسبة 10%. وفي حين تعتمد أوروبا على استيراد الغاز المسال من أستراليا، فإنها ستحتاج إلى الدخول في منافسة مع الدول الأخرى المستهلكة للغاز في آسيا للعثور على شحنات بديلة للغاز الأسترالي.