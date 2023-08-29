الأمن الروسي: توقيف أحد مؤيدي آزوف بتهمة التحضير لهجوم إرهابي في كالوجا

صرح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن الأمن الروسي أحبط عملا إرهابيا ضد "منشأة بنية تحتية حيوية" من قبل أحد أنصار "آزوف" في مدينة كالوجا الروسية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان الأمن الروسي القول، إن "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أحبط نشاطا غير قانوني لمواطن روسي مقيم في مقاطعة كالوجا".

وبحسب الأمن: "أجرى المعتقل اتصالا، بمبادرة شخصية، مع ممثلي مجموعة شبه عسكرية أوكرانية، بقصد ارتكاب عمل إرهابي بتعليمات منهم".

وأضاف أن "المتهم، بناء على تعليمات المسلحين، نفذ الاستعدادات لارتكاب عمل إرهابي في إحدى منشآت البنية التحتية الحيوية في كالوجا".

وأشار جهاز الأمن الروسي، إلى أن الموقوف كان يتجهز للمغادرة إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية.



وجاء في البيان أنه "تم العثور في المخبأ الذي كان قد جهزه لتجميع وصنع مكونات عبوة ناسفة وتعليمات ومراسلات مع المنسق الأوكراني في أجهزة الاتصالات المستخدمة".

وتم فتح قضية جنائية للاشتباه في التحضير لارتكاب جريمة الخيانة العظمى والعمل الإرهابي، والمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية، والتدريب لأغراض الإرهاب.

ونشر جهاز الأمن الفيدرالي مقطع فيديو يظهر المتهم وهو يدلي باعترافات، وقال إنه كُلف بمهمة جمع مكونات العبوة الناسفة ووضعها في مخابئ.

وبحسب الشخص المتورط في القضية، فإنه قام بتحويل أموال لمساعدة "منظمة موجودة على أراضي أوكرانيا". وبعد أن أكمل المعتقل المهمة، تلقى تعليمات بمغادرة روسيا. وأثناء محاولته مغادرة البلاد، اعتقله جهاز الأمن الفيدرالي.