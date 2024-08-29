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ودع فريق طرابزون سبور التركي منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي من الدور التمهيدي، بعد خسارته أمام نظيره سانت جالين بركلات الترجيح، مساء اليوم الخميس.

وخسر فريق طرابزون سبور أمام نظيره سانت جالين بنتيجة 4 - 5 بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بين الفريقين بالتعادل، ليتأهل الفريق السويسري إلى دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر.

وشارك محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخبنا الوطني، في مباراة فريقه طرابزون أمام سانت جالين التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ونجح في تسجيل ركلة الترجيح الثانية للفريق التركي.

وفي سياق متصل، سيواجه فريق طرابزون سبور نظيره أيوب سبور يوم الأحد القادم، في مسابقة الدوري التركي «سوبر ليج».