كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر مستجدات موقف أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق، والجدل بشأن مستقبله داخل القلعة البيضاء.

كان زيزو الذي ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم المُقبل، قد كتب رسالة باللغة الإنجليزية على حسابه على "انستجرام"، يكشف فيها عن أنه مستمر داخل الزمالك، رافضا العروض الاحترافية التي تلقاها في الفترة الأخيرة وأبرزها من نيوم السعودي مقابل 5 ملايين دولار.

وأوضح المصدر أنه حتى اللحظة الحالية لم يحسم الزمالك تجديد عقد اللاعب، لكنه مستمر بموجب عقده الحالي.

وأشار إلى أن اتفاق التجديد لم يشهد توافقا نهائيا حول بعض الأمور والتفاصيل المالية، لكن المؤكد هو اتفاق الطرفين على رفض فكرة الاحتراف في الوقت الحالي والبقاء مع النادي.

وعن إمكانية رحيله بشكل مجاني بنهاية الموسم أو توقيع عقد لأي نادٍ آخر في يناير أكد المصدر أن هذا الأمر سابق لأوانه وأنه كان من المهم لدى إدارة الزمالك الفترة الحالية تأمين بقاء العناصر الأساسية، مبديا ثقته في إمكانية التوصل لاتفاق لاحق بشأن تمديد التعاقد.