رئيس الوزراء: أبرمنا عقود تحوط على حجم كبير من المنتجات البترولية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تضع سيناريوهات للتعامل مع الوضع الاقتصادي، حال توسع نطاق الحرب في المنطقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، أن الحكومة تضع سيناريوهات كذلك للتعامل مع الوضع إذا ظل بدون تداعيات، أو إذا توقف التوتر وحدثت انفراجة.

وذكر أن الحكومة وضعت سيناريوهات للتعامل مع اتساع رقعة الصراع وتداعياته من خروج الأموال الساخنة وارتفاع أسعار النفط.

وأكمل: «ابرمنا عقود تحوط على حجم كبير من المنتجات البترولية التي تستوردها مصر كجزء من الإجراءات التي تتخذها الدولة؛ لتأمين احتياجاتها حال تطور الأوضاع».

وطمأن المواطنين بأن الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الرئيسية كالقمح والسكر والزيت، تتعدى 6 أشهر، مؤكدًا حرص الحكومة على التقليل من أي تأثير ضار على الدولة المصرية.