محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإداري لقيادي حماس حسن يوسف

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلية جددت الاعتقال الإداري للقيادي البارز في حركة حماس حسن يوسف من مدينة رام الله، وذلك لمدة ستة أشهر جديدة.

وقالت الهيئة إن تجديد أمر الاعتقال ليوسف جاء بعد أقل من أسبوع على إجرائه عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية في مستشفى إسرائيلي.

وأوضحت أن الأمر الإداري الحالي للأسير يوسف ينتهي في الأول من الشهر المقبل، علما أنه يعاني من أمراض الضغط والسكري والكوليسترول وآلام في الرأس والدوار.

وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل يوسف في الثاني من أبريل الماضي بعد اقتحام منزله، وقد أمضى سابقاً في سجون الاحتلال ما مجموعه أكثر من 20 عاماً.

وفي السياق قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، إن الأسير الفلسطيني سامر العربيد نقل الى المستشفى في وضع صحي خطير، نتيجة التعذيب الوحشي، الذي تعرض له في مركز تحقيق "المسكوبية" منذ يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" حصل على "تصريح" من المحكمة، يُتيح استخدام أساليب تحقيق "استثنائية"، تعرض على إثره العربيد للضرب والتعذيب الشديدين، ونُقل لمستشفى إسرائيلي في القدس بحالة شديدة الخطورة.

واعتقل الجيش الإسرائيلي العربيد، بعد اقتحامه مدينة رام الله يوم الأربعاء الماضي بتهمة تنفيذ عملية تفجير في مستوطنة ما أدى إلى مقتل إسرائيلية وإصابة اثنين آخرين في الضفة الغربية الشهر الماضي.