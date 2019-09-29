فتح تحقيق بعد مقتل شخصين في حادث بمدينة ملاهي في المكسيك

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فتح ممثلو الادعاء في مكسيكو سيتي تحقيقا في حادث يتعلق بلعبة السفينة الدوارة في مدينة ألعاب ترفيهية (ملاهي) أسفر عن مقتل رجلين وإصابة امرأتين مطلع هذا الأسبوع.

وأفاد ممثلو الادعاء اليوم الأحد بأن شابين يقل عمريهما عن 21 عاما لقيا حتفهما، بينما أصيبت امرأتان "27 و35 عاما" إحداهما أصيبت على نحو خطير.

ووفقا لممثلي الادعاء العام، فإن آخر عربة في السفينة الدوارة، والتي كان يجلس بها الضحايا، انفصلت عن القضبان وسقطت من ارتفاع 10 أمتار تقريبا. وكان نحو 20 شخصا يركبون السفينة الدوارة في ذلك الوقت.

ولم يتضح بعد كيف أنفصلت العربة عن القضبان.

ولا تزال مدينة الملاهي الواقعة في بلدة ميجيل هيدالجو في مكسيكو سيتي مغلقة منذ وقوع الحادث بعد ظهر أمس السبت.

وأعرب مشغلو الحديقة عن مشاعر الحزن والأسى لوقوع الحادث عبر تويتر، وقالوا إنهم يدعمون السلطات في تحقيقاتها.