سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف اتحاد الكرة، مساء الأحد، عن حكام باقي مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وسيدير محمد الصباحي مباراة الأهلي والانتاج الحربي والمقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم وسيعاونه سمير جمال وأحمد نوفل ومحمد سلامة ميدو حكما رابع.

بينما سيدير محمد عادل مباراة الزمالك ومصر المقاصة المقرر إقامتها الخميس المقبل، ويعاونه محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي وعبد العزيز السيد رابعا.

وتم تعيين طارق سامي لمباراة بيراميدز وطنطا المقرر لها الخميس المقبل وسيعاونه محمد عزازى ومصطفى حسين ونادر قمر الدولة حكما رابعا.

ويحكم مباراة الاتحاد والجونة التي ستقام الثلاثاء القادم، محمود عاشور، ويعاونه خالد رمضان ومحمد فاروق وهشام الفلال حكما رابعا.

ويدير جهاد جريشة ديربي القناة بين الاسماعيلي والمصري المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ويعاونه هاني العراقي والسيد نافع وصبحي العمراوي حكما رابعا.