حسان دياب ينعى أمير الكويت ويعلن الحداد الرسمي لـ3 أيام في لبنان

نعى رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان، الدكتور حسان دياب، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

ونقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام، أصدر دياب بيانًا قال فيه: «يشكل رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خسارة كبيرة لدولة الكويت وشعبها الشقيق وللبنان والعالم العربي والعالم. لقد كان الراحل الكبير رجل حكمة وحوار وتواصل وعنوان توافق جمع العالم العربي. إني باسمي الشخصي وباسم لبنان، أنعي رجلا كبيرا يحتل مكانة خاصة في قلوب اللبنانيين».

كما أصدر الرئيس دياب مذكرة رسمية، أعلن فيها الحداد الرسمي لثلاثة أيام على رحيل أمير الكويت، وتنكيس الأعلام وتعديل برامج محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع حالة الحداد، وجاء في نص المذكرة التي حملت الرقم 34/2020: «يعلن الحداد الرسمي على المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل الى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الواقع فيه 29 سبتمبر 2020».

وتابع البيان: «تُنكس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتبار من تاريخه ولغاية يوم الخميس الواقع فيه 1/10/2020 ضمنا، وعلى الإدارات الرسمية والمؤسسات والبلديات كافة تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذه المناسبة الأليمة. تغمد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته».

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.