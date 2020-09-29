أولمبياكوس يواجه أومونيا لحسم التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات الإياب من الدور التمهيدي الرئيسي والمؤهِل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بثلاث مباريات قوية، سيكون أهمها مواجهة أولمبياكوس اليوناني أمام مستضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي في التاسعة مساءً على ملعب «نيو جي إس بي ستاديوم»، بينما يلتقي فريق مولده النرويجي مع فرينكفاروزي المجري على ملعب جروباما أرينا، وأخيرًا يحل جينيت البلجيكي ضيفًا على دينامو كييف الأوكراني في نفس التوقيت على ملعب مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي.

ففي أهم مباريات اليوم، يدخل أولمبياكوس، والذي يضم بين صفوفه أحمد حسن كوكا، مباراته أمام أومونيا نيقوسيا، بهدف الفوز أو التعادل، للتأهل لدور المجموعات من البطولة الأعرق في أوروبا، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب على ملعب بنتيجة 2-0

ويدخل أولمبياكوس، مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، فالفريق الفائز بالثنائية المحلية، فاز ذهابًا، ثم عاد لتحقيق فوز جديد في الدوري اليوناني على حساب بانيتوليكوس بنتيجة 2-0 أيضًا.

ويلعب أولمبياكوس في الدور التمهيدي الرئيسي مباشرة، فيما خاض أومونيا نيقوسيا مباراة في الدوري التمهيدي الأول أمام سرفينا زفيزدا الصربي، وتمكن من التأهل بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي ثاني مباريات اليوم، يلتقي مولده النرويجي، والذي تأهل لهذا الدور على حساب كارباج أجزام الأذربيجاني بنتيجة 6-5 في ركلات الترجيح، مع فريق فرينكفاروزي المجري، والذي تأهل بدوره على حساب دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 2-1.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت في النرويج، بالتعادل الإيجابي ينتيجة 3-3، مما يجعل الأمور معلقة، مع أفضلية نسبية لفريق فرينكفاروزي المجري، والذي يلعب على ملعب في مواجهة اليوم.

وأخيرًا يلتقي فريق جينيت البلجيكي، والذي تأهل على حساب رابييد فيينا النمساوي بنتيجة 2-1، مع فريق دينامو كييف الأوكراني، الذي تأهل من الدور السابق بالفوز على فريق إي زد آلكمار الهولندي بنتيجة 2-0.

ويدخل دينامو كييف مباراة اليوم بمعنويات أعلى وفرص أكبر للتأهل لدور المجموعات بعد تفوقه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 على ملعب منافسه جينيت البلجيكي.