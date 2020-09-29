معاينة موقع مهبط الإسعاف الطائر الملحق بمستشفى الداخلة الجديد

استقبلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، وفدًا من وزارة الصحة لمعاينة وتحديد الموقع الذي سيتم تخصيصه لإنشاء مهبط طائرات للإسعاف الطائر، ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية وتوفير خدمة طبية على أعلى مستوى لأهالي المحافظة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد نحو سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمستشفى الداخلة المركزي الجديدة.

وتفقدت اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ المشروع بالمحافظة، الموقف التنفيذي بالمستشفى حيث تم الانتهاء من ٥٠% من الأعمال الإنشائية به.

ويقام المستشفى على مساحة 19 ألفًا و650 م2، ويضم مبنى مكون من 3 طوابق وسكن للأطباء والتمريض، ومبنيي خدمات.