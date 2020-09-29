رابطة الإعلاميين البرلمانيين: نسبة المنافسة 20 مرشح لكل مقعد في انتخابات النواب

محمود نفادي: لابد من خوض انتخابات النواب في إطارين أخلاقي ووطني للخروج بمعركة حضارية يشيد بها العالم

قال محمود نفادي، رئيس رابطة الإعلاميين البرلمانيين، إن نسبة المنافسة على انتخابات مجلس النواب المقبل تقدر بـ20 شخص على كل مقعد، ذاكرًا أن هذه النسبة معقولة، نظرًا لاختلافهد المجلس عن الشيوخ شكلًا وموضوعًا.

وأضاف نفادي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن هذه المرة الأولى التي تكون فيها نسبة المرشحين الحزبيين أكثر من المستقلين، لتقدر بـ65%، مقابل 35%.

وأوضح أن عدد الأحزاب التي لها مرشحين، سواء قائمة أو فردي، يبلغ 26 حزبًا، منهم 12 في القائمة الوطنية الموحدة و14 في القوائم الأخرى والفردية.

ولفت إلى أن العناصر النسائية وصلت إلى 500 سيدة، و26 شابًا، مضيفًا أن هناك 410 نائب يقودون الانتخابات.

ونوه باعتذار بعض النواب عن الترشح، مثل السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إضافة إلى فرح عامر رئيس لجنة الصناعة، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، وأنيسة حسونة، وشيرين فراج، ومارجريت عازر.

وأكد ضرورة أن يكون هناك إطارين أخلاقي ووطني للمنافسة الانتخابية القادمة، حتى لا يكون هناك خروجا عن النص، مع تقدير ظروف البلد، لنخرج بمعركة انتخابية حضارية يشيد بها العالم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول 4006 مرشحين في دوائر النظام الفردي، و8 قوائم في الدوائر المخصصة لنظام القائمة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم في بيان له، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت في 10 سبتمبر الماضي بدعوة الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات إلى الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 26 سبتمبر.