ضبط 19 طن جبن منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المهندس مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين و مديرية التموين، حملات تموينية على الأسواق بمركز أبو حمص.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٩٥٠ صفيحة جبنة بيضاء زنة الواحدة ٢٠ كجم، بإجمالي ١٩ طنًا منتهية الصلاحية منذ أكثر من ٧ أشهر، حسب تواريخ الإنتاج والصلاحية المدونة على الصفائح، وتم التحفظ على تلك الكميات واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.