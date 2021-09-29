هنا جودة تفوز ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة تحت 17 عامًا

فازت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، ببطولة الجمهورية للناشئات تحت 17 عامًا «فردي»، والمقامة حاليًا في صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتغلبت هنا جودة على زميلتها في النادي الأهلي فريدة محمد عبد الناصر، في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وبهذه النتيجة حصلت هنا جودة على المركز الأول، بينما جاءت فريدة محمد عبد الناصر في المركز الثاني.

ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.