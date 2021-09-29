تراجع سعر النفط مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صدور تقرير عن ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، وتراجع المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر نتيجة المخاوف من احتمالات توقف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها المالية بسبب أزمة سقف الدين العام بين البيت الأبيض والكونجرس.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 1.9% بعد تراجعه الطفيف أمس، عندما فشل في المحافظة على مكاسبه المبكرة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.

كان معهد البترول الأمريكي قد ذكر أمس أن المخزون الأمريكي من النفط الخام ارتفع بأكثر من 4 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي. وهذه الزيادة في المخزون ستكون الأولى منذ 8 أسابيع، إذا صدرت البيانات الحكومية الأمريكية في وقت لاحق من اليوم مؤكدة لهذه الأرقام.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة 1.9% إلى 73.85 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل في تعاملات صباح اليوم بنيويورك. وفي بورصة لندن ارتفع سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية بنسبة 1.8% إلى 77.70 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل. وكان خام برنت قد ارتفع أمس إلى 80.75 دولار للبرميل.