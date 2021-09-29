المفوضية الأوروبية تدعو إلى تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات لبيلاروس

قررت المفوضية الأوروبية تشديد موقفها إزاء حكومة بيلاروس، حيث تتهمها بمحاولة التسبب عمدا في حدوث أزمة على حدودها مع الاتحاد الأوروبي.

واقترحت المفوضية أمس الأربعاء وقف أجزاء مع اتفاقية تسهيل التأشيرة الموقعة مع بيلاروس، والتي دخلت حيز التنفيذ فقط في تموز/يوليو 2020.

وإذا وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاقتراح، سيواجه مسؤولو بيلاروس على كل المستويات مزيدا من الأعمال الروتينية وتكاليف أعلى للحصول على التأشيرات، إلا أنه لن يؤثر على المواطنين العاديين.

وخلال التأكيد على أهمية التغييرات، أشارت المفوضية إلى محاولات حكومة بيلاروس لـ"زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من خلال الترويج للهجرة غير المنتظمة لأسباب سياسية".

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد حذر الاتحاد الأوروبي في أواخر أيار/مايو من أن مينسك لن تمنع المهاجرين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك انتقاما من تشدد الاتحاد للعقوبات على الجمهورية السوفيتية السابقة.