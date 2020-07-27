أكد سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، هونج جين ووك، ضرورة تعزيز التعاون الثقافى بين مصر وكوريا الجنوبية.

وقال السفير الكوري - خلال لقائه مع الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية - إن رئيس مكتبات الجمعية الوطنية الكورية سيزور مصر في ديسمبر المقبل، حيث سيتم بحث توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع مكتبة الإسكندرية، مضيفا أن مذكرة التفاهم ستسهم في تعزيز التعاون بين المكتبات الكبرى في البلدين.

وأشار إلى أهمية التعاون الثقافي بين البلدين بما في ذلك أنظمة الأرشفة ومشروع التوثيق باستخدام الورق التقليدي الكوري (هانجي)، فضلًا عن مساهمات الشركات الكورية من خلال أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات، وفق بيان لسفارة كوريا اليوم الأربعاء.

واتفق الدكتور مصطفى مع السفير الكوري على ضرورة تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في كوريا وتراث مصر الثقافي. وأكد الدكتور مصطفى على الأهمية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي للثقافة، معربًا عن أمله في زيادة التبادل الثقافي ومزيد من الزيارات للوفود الكورية إلى مكتبة الإسكندرية.

كما التقى السفير، خلال زيارته لمحافظة الأسكندرية، بالربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، حيث أكد أنه يمكن توسيع نطاق التعاون بشكل كبير خاصة مع الحكومة الكورية لمصر كدولة ذات أولوية للمساعدة الإنمائية الرسمية للتنمية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتوقع أن يساعد ذلك في تحقيق المزيد من مشاريع التعاون.

وأشار السفير إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة ميناء بوسان وهيئة ميناء الإسكندرية في سبتمبر 2015، وكذلك مذكرة التعاون بين وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية ووزارة النقل المصرية لتطوير ميناء الإسكندرية في مارس 2016، وأعرب عن أمله أن يسهم ذلك في تعزيز وتقوية التعاون الثنائي بين الجانبين.

من جانبه، أوضح شاهين خطة تطوير ميناء الإسكندرية، معربًا عن أمله في المزيد من الاستثمارات للشركات الكورية. وشدد الكابتن طارق على أهمية بناء القدرات وتبادل المعرفة بشأن إدارة الموانئ في إطار المذكرة الموقعة بالفعل بين ميناء الإسكندرية وميناء بوسان. وعقب الاجتماع، رافق الربان طارق السفير في جولة تفقدية للمرافق الرئيسية وأعمال التطوير بميناء الإسكندرية.