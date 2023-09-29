مقتل وإصابة العشرات في تفجير قرب مسجد بجنوب غرب باكستان

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أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل أكثر من 24 شخصا، وإصابة نحو 50 آخرين، في انفجار قنبلة بالقرب من مسجد في جنوب غرب البلاد اليوم الجمعة.

وقال ضابط الشرطة عزام خان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التفجير استهدف أشخاصا تجمعوا خارج المسجد في بلدة ماستونج بإقليم بالوشستان.

وأضاف خان أن ضابطا كبيرا بالشرطة، و24 شخصا آخرين، على الأقل، لقوا حتفهم.

ووقع الانفجار خلال حشد لأفراد من طائفة بريلوية الإسلامية للاحتفال بذكرى المولد النبوي.

يشار إلى أن الطائفة البريلوية المتأثرة بشدة بالصوفية، مشهورة في باكستان، وغالبا ما يكون الأشخاص الذين يتبعونها مستهدفون من جانب تنظيم داعش الإرهابي.

وقال خان إنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية، حيث أُعلنت حالة الطوارئ. وطوقت قوات الأمن المنطقة.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن عدد القتلى سبعة، في حين أكد وزير الإعلام بولاية بلوشستان جان اتشاكزاي مقتل عشرة أشخاص.