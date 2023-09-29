يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره سانت جورج الإثيوبي في السابعة مساء اليوم – باستاد القاهرة الدولي- في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يدير اللقاء طاقم تحكيم من مالي بقيادة بوبو تراوري كحكم ساحة، وأمادو جويسي وفانتا إدريس كحكام مساعدين، بالإضافة إلى إبراهيم كيتا كحكم رابع.

كان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة،حملت توقيع حسين الشحات "هدفين" وأحمد عبد القادر.

يدخل الأهلي المباراة بحثاً عن تأكيد تأهله إلى دور المجموعات في المسابقة التي يحمل عدد مرات التتويج بها – 11 مرة- رقم قياسي، ومن المحتمل أن يدفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعدد كبير من اللاعبين البعيدين عن المشاركة أو العائدين من الإصابة خاصة بعد أن اقترب الفريق من التأهل لدور المجموعات بشكل كبير، في ظل تواضع الفريق الإثيوبي والذي وضح من خلال مباراة الذهاب.

الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر حرص على التجهيز للمباراة بشكل طبيعي، وأقام مباراة ودية حرص خلالها على تجهيز جميع اللاعبين سواء الذين لم تشملهم القائمة في مباراة سانت جورج الأولى والبدلاء، إلى جانب بعض اللاعبين من قطاع الناشئين.

وأكد مارسيل كولر على أن تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب أمر في غاية الأهمية، ومصدر اطمئنان ‏إلى حد كبير، لا سيما أن فريق سانت جورج سوف يبحث عن فرصته في التأهل خلال مباراة ‏العودة.‏

وركز المدرب السويسري خلال التدريبات على بعض النقاط، خاصة في ظل تحفظه على أداء اللاعبين في شوط مباراة الذهاب أمام سانت جورج، وطالبهم بتقديم مستوى طيب، خاصة وأن الجميع شاهد المستوى الذي قدمه الفريق خلال الموسم الماضي ‏والمردود الفني والبدني والذهني للاعبين إلى نهاية الموسم، وأنه رغم عدم وجود الوقت ‏الكافي في فترة الإعداد للموسم الحالي، إلا أنه يبحث عن الوصول إلى أعلى مستوى خلال ‏المباريات المقبلة.

‏ من جانبه أكد سامي قمصان مدرب الفريق ان الأهلي جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سانت جورج، لأن الفريق لم يصل ‏بعد لأفضل مستوى.

وأشار مدرب الفريق إلى أن فريق سانت جورج من أفضل الفرق في دور الـ32، وأن الأهلي ‏لم يحسم تأهله بشكل رسمي وما زال هناك مباراة عودة، وحذر اللاعبين من التهاون أو التكاسل أمام الخصم.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كلاً:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وفي خط الدفاع: على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

وفي خط الوسط: أليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية.

في خط والهجوم: حسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو.