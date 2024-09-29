تحرير 24 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة على الأسواق في أشمون بالمنوفية



شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حملة تموينية مكبرة على الأسواق؛ للمرور على المطاعم ومحلات الجزارة ومحلات تجار الجملة والتجزئة ومحلات بيع اللحوم المجمدة والدواجن؛ للتأكد من مدى صلاحية السلع المعروضة، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإعدام 25 كيلوجرامًا من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتحرير 24 محضرًا تموينيًا متنوعًا و7 إنذارات لعدم استيفاء مستندات الترخيص، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

يذكر أن الحملة تمت بالتنسيق مع مديرية تموين المنوفية وجهاز حماية المستهلك، ونائب رئيس المدينة، ومدير إدارة تموين أشمون ومدير التفتيش والمجازر بالإدارة البيطرية بأشمون، ومسئول قسم الإشغالات وإدارة التراخيص وشرطة المرافق ومفتش الأغذية بالإدارة الصحية، ومسئول إدارة البيئة بديوان عام المحافظة، وهيئة الدواء، وعدد كبير من الإدارات المعنية.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حملة إشغالات مكبرة بالشوارع والميادين لرفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وكذا إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتيسير حركة مرور السيارات والمواطنين؛ تنفيذا للقانون وتحقيقا للصالح العام وحفاظا على هيبة الدولة.

وكان شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف المرور والرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية بنطاق المحافظة؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.